Romano Prodi Non è sorprendente che tutti i responsabili delle maggiori imprese italiane, chiamati l'altro giorno a consulto a Roma dal quotidiano Il Messaggero per suggerire i passi da compiere così da essere finalmente obbligati a crescere, abbiano indicato come priorità assoluta la ricostruzione di un rapporto cooperativo con i nostri partner europei. Un cammino che abbiamo percorso con fatica nel passato e che ora il governo sembra volere abbandonare, indirizzando la nostra economia in senso opposto. Nei giorni scorsi il Ministro delle...