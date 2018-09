«L'Italia lasciata sola in prima linea la Ue cambi strategia sull'immigrazione»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«L'Italia è stata troppo tempo sola in prima linea nell'affrontare la crisi dell'immigrazione. L'Europa deve cambiare strategia». Il presidente albanese Ilir Meta domani vedrà a Roma Papa Francesco. Ieri era invece a Napoli, dove ha incontrato il sindacato Luigi De Magistris. «Sono qui - racconta - per rafforzare i nostri rapporti tra queste due terre. Napoli è una citta importante per noi albanesi. Qui sei secoli fa Giorgio Castriota Scanderbeg si battè non soltanto per la difesa del Regno di Napoli, ma per salvare la civiltà europea....