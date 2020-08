BIENNALE CINEMA

LIDO Sette varchi, per accedere alla Cittadella del cinema, durante la Mostra. I varchi non sono certo una novità, per il periodo del festival e per i suoi affezionati frequentatori, pensati per ragioni di ordine pubblico e di sicurezza. Quest'anno, però, ci sarà una novità in più agli accessi: oltre ai consueti controlli ai veicoli e alle persone con i metal detector, per la prima volta ci sarà anche la misurazione della febbre.

COVID FREE

Così la 77 Mostra del cinema non abbassa la guardia al rischio del Covid: anche gli ultimi focolai in Veneto hanno contribuito a non sottovalutare possibili rischi per la salute pubblica. La Mostra di Venezia conta ad esporre un marchio Covid Free per dare a tutti la massima sicurezza e fruibilità alla kermesse. E se qualcuno verrà trovato con una temperatura corporea pari o superiore a 37.5 non potrà accedere all'area del festival. Controlli della temperatura ci saranno anche all'hotel Excelsior e, nei luoghi del festival che non si trovano nel lungomare Marconi, e cioè anche in via Sandro Gallo agli ingressi del Palabiennale, nell'arena a cielo aperto al pattinodromo delle Quattro Fontane al cinema Astra, in via Corfù (una laterale del Gran Viale) mentre nell'arena dei Giardini spazio espositivo della Biennale a Castello è già in funzione.

MASCHERINA

Nell'area della Mostra che comprende anche la sala Giardino conosciuta anche come Cubo Rosso, sarà necessario indossare la mascherina anche all'aperto nei punti di assembramento, e dovrà essere indossata stando alle regole attuali, anche una volta entrati in sala fino a quando ci si siede. I posti da occupare saranno uno sì e uno no, e non sono previste eccezioni nemmeno tra congiunti o appartenenti allo stesso nucleo familiare. Liquido per l'igienizzazione delle mani sarà disponibile in tutti i luoghi del festival.

BIGLIETTI SOLO ON LINE

Ma la vera rivoluzione logistica della 77 edizione sarà, sempre per la lotta al virus, l'assenza delle biglietterie fisiche, per evitare code e assembramenti davanti agli sportelli, la vendita sarà tutta esclusivamente on line. Inoltre, l'accesso in sala sarà possibile, solo dopo aver prenotato sempre on line, la propria poltrona in sala. Accesso solo su prenotazione. Sarà limitato al minimo indispensabile anche tutto il materiale cartaceo che solitamente viene distribuito ai frequentatori della Mostra. Come gli anni scorsi, infine, ma ancora con maggiori accortezze, ci sarà un punto di pronto soccorso sanitario. Saranno assicurati, in caso di bisogno, collegamenti rapidi con le strutture sanitarie. Per tutte le delegazioni e ospiti della Mostra ci saranno collegamenti ad hoc per evitare assembramenti.

Lorenzo Mayer

