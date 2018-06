Avvocati e risparmiatori: «Non solo colpa di Consoli»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE ASSOCIAZIONITREVISO Vincenzo Consoli, ma non solo. Per i legali degli ex azionisti che si dicono truffati da Veneto Banca a causa del crac dei titoli che ha bruciato miliardi di risparmi e per le associazioni che li rappresentano, la decisione sullo stato di insolvenza significa accendere le luci sull'operato dei consigli di amministrazione succedutisi dopo le dimissioni dell'ex ad indagato per aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza. «E su quello dei commissari liquidatori» incalza Luigi Fadalti, il legale che nel settembre del 2017...