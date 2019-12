Ubriaco scappa all'alt e si nasconde nel cortile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PREVENZIONEPORDENONE Guidava senza patente e in stato di ebbrezza, per questo è scappato all'alt intimatogli da un equipaggio dei carabinieri. È successo l'altra sera a Valvasone. L'uomo era alla guida di un'utilitaria. Aveva bevuto e non aveva la patente perchè gli era stata sospesa proprio in seguito a un'altra fuga. Ha premuto sull'acceleratore e a velocità sostenuta ha imboccato la via di casa, dietro di lui l'auto dei militari. Prima di essere bloccato nel cortile di casa, dove ha cercato di nascondersi, ha messo a repentaglio la vita...