Tute blu in sciopero, come cambia la protesta nelle fabbriche leghiste

LO SCIOPEROPORDENONE È in uno scenario preoccupante - soprattutto per la seconda parte di questo non facile 2019 - che i lavoratori del settore metalmeccanico stanno organizzando lo sciopero e la trasferta delle tute blu pordenonesi a Milano per la manifestazione prevista per il Nord Italia, le altre saranno a Roma e Napoli. Dal Friuli occidentale dovrebbero partire, all'alba di venerdì, almeno cinque pullman organizzati da Fim, Fiom e Uilm. Circa trecento lavoratori metalmeccanici in rappresentanza di tutte le aziende del comparto che si...