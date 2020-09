Cala vistosamente il numero di tamponi giornalieri in Friuli Venezia Giulia. Ieri, infatti, sono arrivati alla Direzione centrale salute i risultati dei test effettuati durante la domenica dai vari dipartimenti di prevenzione. Come in corrispondenza di ogni festivo, i tamponi non sono andati oltre quota mille: settecento, per la precisione, quelli che hanno portato ai dati del contagio di ieri. Per questo i nuovi positivi rilevati sono stati estremamente limitati: appena due in 24 ore. Il dato positivo comunque resta, perché 698 tamponi sono in ogni caso risultati negativi. Le domeniche precedenti, con un numero simile di tamponi, erano stati registrati molti più contagi. L'altro dato positivo riguarda i dati relativi all'occupazione degli ospedali causata dal Covid, un numero che non conosce domeniche o festivi. La situazione in Fvg non è mutata: nei reparti di Malattie infettive sono ricoverati 18 pazienti, mentre restano sei le persone che occupano attualmente la Terapia intensiva Covid dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, l'unico in funzione in regione. Quanto alla provincia di Pordenone, nel week-end si è assistito a un calo progressivo delle persone attualmente positive: un trend figlio dell'alto numero di guarigioni a compensare i contagi giornalieri. In Friuli Venezia Giulia, invece, l'aumento degli attualmente positivi è stato di una sola unità. Non è stato registrato alcun decesso nelle ultime 24 ore. I totalmente guariti ammontano a 3.533 persone, i clinicamente guariti

sono cinque e le persone in isolamento 696. I deceduti sono rimasti 198 a

Trieste, 77 a Udine, 69 a Pordenone e 7 a Gorizia. Le persone risultate positive sono 4.608: 1.597 a Trieste, 1.538 a Udine, 1.033 a Pordenone e 424 a Gorizia, alle quali si aggiungono 18

persone da fuori regione.

