IL CASO

SACILE Forza Italia chiede a Fedriga di chiarire la posizione della Lega in merito alla destinazione della Rsa di Sacile a reparto Covid. «Chiediemo un chiarimento dopo i continui interventi di esponenti sacilesi che contrastano con le posizioni di altri esponenti del Carroccio, nonché si trovano in disaccordo con quanto loro stessi sostenevano pochi mesi fa», afferma la consigliera regionale e coordinatore provinciale reggente di Forza Italia, Mara Piccin. «Sulla riconversione aggiunge - la regia sulla sanità è regionale, l'ascolto del territorio e delle sue esigenze è sì imprescindibile e qualora si necessiti di un nuovo servizio non deve andare a discapito di un altro, ma allo stesso tempo la Regione deve tenere conto del territorio regionale nel suo complesso e se vi è la necessità motivata di cambiamenti temporanei questi vanno perseguiti». Giunta e maggioranza in consiglio regionale sottolinea Piccin - «hanno sinora sempre appoggiato in toto la linea del vicegovernatore con delega alla Salute. Trattandosi di materia seria e delicata, chiediamo al presidente Fedriga di chiarire la linea della Lega».

