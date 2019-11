CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NEL SANVITESESAN VITO Strade e cantine allegate, campi trasformati in risaie fuori stagione, alberi caduti a terra e livello dei corsi d'acqua tenuto costantemente sotto controllo dalla Protezione civile. L'ondata di maltempo non ha risparmiato Sanvitese ed Azzanese: decine gli interventi dei vigili del fuoco, ai quali si sono aggiunti quelli delle squadre comunali di Protezione civile. Volontari che, come sottolineato dai sindaci, hanno dimostrato ancora una volta «grande preparazione, disponibilità e attenzione per cittadini e...