MATURITÁ PORDENONE Sono duemilacinquecento gli studenti della provincia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MATURITÁPORDENONE Sono duemilacinquecento gli studenti della provincia che si accingono a sostenere mercoledì la nuova maturità. Quella della svolta. Lunedì l'insediamento delle 33 commissioni in plenaria e poi riunione preliminare, il primo step riguarda il controllo dei crediti scolastici, ovvero le competenze trasversali e l'orientamento intese come quelle che fino allo scorso anno si annoveravano come ex attività di alternanza scuola-lavoro, in quanto concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e alla...