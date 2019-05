CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TROVATAPORDENONE Passaggio all'elettrico, i tempi non sono ancora maturi. Ma esistono metodi all'avanguardia per ridurre i consumi anche senza rivoluzionare il parco macchine, quindi - detto in soldoni - senza spendere milioni di euro. Ed è la strada che vuole percorrere Atap per rimanere al passo coi tempi nonostante la ritrosia al passaggio al sistema di alimentazione ibrido dei mezzi pubblici, dettata quasi solamente da ragioni economiche. LA DECISIONENarciso Gaspardo, presidente di Atap, è tirato per la giacchetta. Tutti gli chiedono...