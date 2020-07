LA SCELTA

PORDENONE Il direttore generale dell'Azienda sanitaria del Friuli Occidentale, Joseph Polimeni, ha voluto condividere con i direttori dei Dipartimenti ospedalieri, affidandolo al direttore sanitario Michele Chittaro, il sigillo che il sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani, ha consegnato come riconoscimento di tutta la città e delle sue istituzioni, per coloro i quali si sono spesi in prima linea per tutelare la salute durante l'emergenza Covid. Polimeni ha ringraziato i direttori dei Dipartimenti per il lavoro svolto da parte del personale dell'ospedale e delle strutture dell'AsFo, «con senso di appartenenza e di squadra. «Il sigillo della città di Pordenone ha sottolineato il direttore generale - è un riconoscimento per il nostro sistema sanitario che ha saputo nel momento difficile della fase acuta della pandemia riorganizzarsi e rimodularsi per affrontarla più efficacemente possibile nel proprio territorio di competenza, facendo comunque sistema nell'ottica più ampia dell'assetto sanitario regionale. «Il sigillo della città di Pordenone attesta la capacità di tutto il nostro personale di affrontare le difficoltà e di mettersi con la propria professionalità al servizio degli utenti». Polimeni ha colto l'occasione per ringraziare anche i direttori dei Dipartimenti di Prevenzione, delle Dipendenze, della Salute mentale e dell'Assistenza primaria aziendale per l'impegno profuso durante l'emergenza Covid.

