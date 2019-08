CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA LITEPORDENONE Sarà il giudice per le indagini preliminari a valutare l'arresto di Adrian Andres Bruno, 37 anni, arrestato lunedì notte per aver fatto irruzione nell'abitazione del suocero, averlo aggredito e minacciato di morte. Il parente, per indurlo alla calma, aveva afferrato un coltello da cucina. Il genero tentava di colpirlo con una spranga, quando il suocero per difendersi lo ha ferito al torace e a un braccio. Bruno, che ha una ventina di giorni di prognosi, lunedì pomeriggio è stato interrogato in Questura dal sostituto...