La città accoglie l'invasione dei bersaglieri

BERSAGLIERIPORDENONE In molti a Pordenone hanno trascorso i mesi della leva obbligatoria, altri sono rimasti qui a vivere e lavorare. Ora i fanti cremisi tornano da turisti, per visitare la città a distanza di decenni, scoprire i tesori del de' Sacchis, e soprattutto per celebrare la festa dei settant'anni di Bersaglieri a Pordenone. Iniziano oggi i festeggiamenti organizzati dalla sezione regionale dell'Associazione nazionale Bersaglieri in cui ricordare la presenza dei cremisi in città, ma anche i militari morti a Nassirya, le medaglie al...