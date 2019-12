Ingegnere morto a Londra Aveva lavorato all'Electrolux

LA TRAGEDIA

PORDENONE La tragica telefonata a casa per avvisare che Paolo era morto è arrivata prima di Natale. La tragedia in cui ha perso la vita Paolo De Zotti, ingegnere 38enne di Pramaggiore che ha vissuto per qualche anno a Pordenone lavorando anche alla Electrolux e alla Bofrost, si è consumata a Londra sabato 21 dicembre. Sono state le amiche di Paolo, due giovani di Pordenone che vivono nella city, a chiamare Desirè la mamma del 38enne che a casa a Blessaglia di Pramaggiore, attendeva che il figlio tornasse in Italia per le festività. Purtroppo prima di Natale la tragedia. Paolo De Zotti, ingegnere laureatosi a pieni voti a Trieste come management industriale, ha sempre vissuto con i genitori, Renato e Desirè, salvo pi trasferirsi in un appartamento a Pordenone per lavoro. Quindi nel 2017 aveva deciso di spostarsi a Londra, trovando una nuova occupazione per la Chopard Parfums, una azienda internazionale che si occupa di profumi. «Un lavoro che lo entusiasmava - racconta un amico di Blessaglia - e che gli permetteva di viaggiare tra l'Inghilterra, la Spagna, la Francia e l'Italia».

IL RIENTRO

Proprio in questi giorni sarebbe rientrato per trascorrere alcuni giorni di festa in famiglia. Secondo le informazioni delle due ragazze che avrebbero avvisato la famiglia Paolo avrebbe partecipato a una cena tra amici e colleghi venerdì sera. Poi aveva lamentato un malore che lo aveva convinto a rientrare a casa. Agli amici aveva riferito che all'indomani sarebbe andato dal medico. A casa non aveva invece comunicato nulla, evidentemente per non creare apprensione ai genitori. Sabato Paolo è stato trovato morto. I sanitari non hanno potuto fare nulla per salvare l'ingegnere. La Metropolitan Police, effettuate le indagini, non ha ravvisato alcuna causa esterna tanto da classificare il decesso come morte naturale, informando le autorità italiane della fatalità. I genitori hanno prenotato subito il volo per la capitale Britannica e lunedì sono arrivati a Londra. Ad attenderli le due amiche pordenonesi di Paolo, che si sono prodigate per sbrigare le pratiche per il rientro della salma. Sgomento in Italia per la triste notizia. Il sindaco di Pramaggiore, Fausto Pivetta, si è detto addolorato per quanto accaduto, manifestando la sua vicinanza alla famiglia. In lutto anche il Comitato dei festeggiamenti di Blessaglia, di cui fanno parte anche i genitori di Paolo De Zotti. L'ingegnere di Pramaggiore si era formato all'Itsi da Vinci di Portogruaro, interessandosi di telecomunicazioni e elettronica, poi aveva intrapreso gli studi per la laurea a Trieste. Dal dicembre 2004 al giugno 2008, all'età di 23 anni, fu manager alla Electrolux, di Pordenone. Aveva lavorato per 7 anni e 11 mesi con varie mansioni alla Bo Frost di San Vito, dove fu assunto nel 2008 e vi rimase fino all'aprile del 2016, salvo poi trasferirsi a Londra. Il funerale, che sarà celebrato nella chiesa di Blessaglia, non è ancora stato fissato.

Marco Corazza

