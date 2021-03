INFORTUNI

DOPPIO SOCCORSO

IN MONTAGNA

Un escursionista di 46 anni di Pocenia (Udine), che aveva perso l'orientamento e, scivolando, si era procurato alcune contusioni, è stato recuperato nel pomeriggio dai tecnici del Soccorso Alpino in una zona impervia del Monte Corda, in comune di Tramonti di Sopra. Dopo aver lanciato l'allarme, l'uomo è stato individuato a quota 900 metri con il sistema di rilevamento delle coordinate dell'applicazione Georesq. Quattro tecnici del Soccorso Alpino della stazione di Maniago, che si trovavano già nella zona del Lago di Selva, hanno raggiunto il sentiero che conduce al Monte Corda per risalirlo a piedi. Poco dopo è giunto sul posto anche l'elicottero della Protezione Civile con altri tre tecnici, tra cui due sanitari, sbarcati trecento metri sopra l'infortunato che è stato così recuperato. Nel primo pomeriggio il Cnsas è intervenuto anche per recuperare una donna di Maniago, 43 anni, che scendendo dal Monte Jouf di Maniago si era procurata una slogatura alla caviglia nel tratto denominato Clap di Jouf'. Raggiunta dai soccorritori è stata aiutata a scendere fino alla strada dove ad attendere c'era l'ambulanza.

INCIDENTE

CONTRO IL MURO

NEL PARK DEL VERDI

È finito con l'auto su un muretto del parcheggio del Teatro Verdi, nell'area retrostante la Biblioteca civica di Pordenone. Il singolare incidente è accaduto nel pomeriggio di ieri. Il giovane automobilista non ha fortunatamente riportato ferite, ma l'auto era parecchio danneggiata. Sul luogo dell'incidente anche una squadra dei vigili del fuoco. Mentre per i rilievi e per stabilire l'esatta dinamica dell'impatto - che sarebbe stato piuttosto violento - è intervenuta una pattuglia della Polizia municipale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA