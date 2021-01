«Dopo anni di richieste finalmente grazie ai presidenti degli Ordini infermieri, Clarizia per Pordenone, Giuricin per Gorizia, Giglio per Udine, Brandolin per

Trieste e ai Coordinatori dei corsi di laurea in infermieristica di Udine-Pordenone e

Trieste, i 10mila Infermieri della regione avranno il corso di laurea magistrale in

scienze infermieristiche e ostetriche», lo ha annunciato Luciano Clarizia. «Un corso biennale che permetterà di completare il percorso di tanti colleghi con laurea triennale.

Una grande conquista che finalmente permetterà agli infermieri di restare a studiare nella loro terra senza doversi spostare. Ad ottobre si

parte e il programma sarà di grande attrazione per tutti coloro che, partecipando alla

selezione, avranno la fortuna e l'onore di essere i primi in Regione. Questa laurea magistrale permetterà di avere infermieri altamente formati e preparati,

con competenze avanzate che, una volta acquisite, potranno poi utilizzare per

migliorare sempre più l'assistenza ai cittadini.

Un grande regalo per tutti gli infermieri che da un anno sono impegnati nella dura lotta alla pandemia che ha fatto conoscere ai cittadini il loro grande cuore, le

competenze e le capacità professionali. Una laurea magistrale gestita da due grandi Università quella di Udine e quella di

Trieste che insieme adesso potranno formare anche infermieri magistrali».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA