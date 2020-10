IL PEGGIORAMENTO

PORDENONE Altra giornata difficile ieri sul fronte delle case di riposo. Sono aumentati ancora i contagi tra gli anziani ospiti delle strutture, Cavasso Nuovo (crescono a 38 gli ospiti infetti) e San Quirino (che ha dovuto registrare il decesso di una ospite ricoverata in ospedale) dove sono in atto i due focolai che preoccupano maggiormente. Ma nella giornata di ieri l'ombra del virus è tornata sulla casa di riposo Micoli Toscano di Castions di Zoppola, colpita in maniera pesantissima nel corso della prima ondata in primavera. A risultare positivo non è però un dipendente ma un operatore esterno alla struttura che lavora per una cooperativa a scavalco anche nel centro anziani di Cavasso e che da circa una settimana non operava a Castions. Per precauzione comunque sono subito scattate le procedure da seguire e i tamponi effettuati, per ora, hanno dato tutti esito negativo. La situazione è sotto controllo. Un operatore positivo (si tratta di un addetto con funzioni amministrative, non direttamente a contatto con gli ospiti nei reparti) anche nella casa di riposo Asp Daniele Moro di Morsano al Tagliamento: anche in questo caso tutti i test sugli operatori sono risultati negativi e ora si procederà con i tamponi di verifica sugli ospiti. Anche nella casa anziani di Spilimbergo una operatrice (assente già da qualche giorno) è risultata infetta: operatori tutti negativi. Oggi saranno sottoposti a tampone anche i circa 40 ospiti (sui complessivi 190) dei due piani dove l'operatrice ha lavorato più recentemente.

TRE DECESSI

La giornata di ieri ha dovuto anche registrare il drammatico dato legato a tre decessi di anziani della Provincia di Pordenone. Si tratta di un 84enne, Mario Tondato, residente a San Quirino, morto nel reparto Covid dell'ospedale di Pordenone dove si trovava ricoverato da qualche giorno. Nello stesso reparto è deceduta anche una donna di 94 anni, sofferente da tempo per altre patologie, che era stata ricoverata in ospedale a Pordenone nella notte di domenica scorsa. La 94enne Narcisa Pontel da anni era ospite della casa di riposo sanquirinese. La donna è la mamma dell'ex assessore Graziano Perin, responsabile del referato all'Agricoltura nella precedente giunta del Comune di San Quirino guidata da Corrado Della Mattia che vedeva come assessore anche l'attuale sindaco Gianni Giugovaz. In questa triste vicenda il destino ha voluto che nel reparto Covid in cui nonna Narcisa è morta vi lavori come infermiera una sua nipote. Il terzo decesso riguarda un anziano di 89 anni di Sacile, Costantino Del Pont, morto nella Rsa-Covid in riva al Livenza dove era stato trasferito.

I DATI

Intanto risalgono i dati in regione: ieri stati rilevati 406 (+165) nuovi contagi su 5.573 (+1151) tamponi eseguiti. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 9.142, di cui 2.992 a Trieste, 3.373 a Udine, 1.767 a Pordenone e 926 a Gorizia, alle quali si aggiungono 84 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione sono 3.766. Salgono a 35 (+4) i pazienti in cura in terapia intensiva e a 146 (+7) i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 382, di cui 204 a Trieste, 85 a Udine, 82 a Pordenone e 11 a Gorizia. I totalmente guariti sono 4.994, i clinicamente guariti 34 e le persone in isolamento 3.551. Tra i casi di positività in Azienda sanitaria tre infermieri, due Oss e un assistente sanitario.

D.L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA