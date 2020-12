Tribunale igienizzato dai vigili del fuoco. L'operazione è stata effettuata ieri pomeriggio dopo la segnalazione di un caso legato alll'emergenza Covid. A chiedere il loro intervento è stato il presidente Lanfranco Maria Tenaglia. Dopo una ricognizione nei luoghi da sanificare, i vigili del fuoco con indosso gli idonei dispositivi di protezione individuale, hanno dato il via alla igienizzazione dei locali: uffici, aule, stanze, ovvero i luoghi a rischio contagio.

Gli ambienti coinvolti dall'igienizzazione nel dettaglio sono stati, oltre a quelli comuni utilizzati dal personale del tribunale (come servizi igienici e aree di ristoro dove sono state installate le macchinette che erogano caffè, bevande e alimenti), la Cancelleria civile, l'ufficio del giudice di pace, le aule Bachelet, Falcone e Borsellino, e l'aula magna De Nicola. L'immediato intervento dei vigili del fuoco, anche in virtù della chiusura pomeridiana degli uffici, ha così garantito sin da questa mattina la prosecuzione delle attività della cancelleria civile del tribunale e dei processi.

Per accedere a palazzo di giustizia bisogna da tempo sottoporsi alla misurazione della temperatura e all'igienizzazione delle mani. Gli ingressi sono riservati alle persone autorizzate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA