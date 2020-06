Eventi sì, ma in numero limitato e rispettando le norme. Sarà un'estate insolita a Pordenone, diversa dal solito. Il Coronavirus non ha soltanto cambiato abitudini e stili di vita, ha imposto all'amministrazione di compiere uno sforzo economico notevole per aiutare imprese e famiglie. Impensabile pensare di imbastire un programma di eventi corposo e soprattutto oneroso. «Stiamo mettendo a punto un calendario afferma il sindaco Alessandro Ciriani che tenga conto della situazione. Dalla fine di questo mese ci saranno appuntamenti culturali, musicali, gastronomici e sportivi con i quali cercheremo di far ripartire la città. I cittadini dovranno però sempre tenere conto che, se è vero che le maglie si sono allargate, l'emergenza Covid-19 non è ancora terminata». Saranno privilegiati gli spazi aperti e le iniziative per le quali le associazioni hanno già un contributo economico assegnato. Si sta pensando di utilizzare, a questo proposito, parco Galvani e piazza XX Settembre, con quest'ultima che potrebbe diventare, d'accordo con Ascom-Confcommercio, luogo deputato ad accogliere anche eventi che abbinino la musica ai prodotti tipici locali. Il coinvolgimento riguarderà pure i quartieri. «Il cartellone degli appuntamenti sottolinea Ciriani sarà pronto tra qualche giorno, appena avremo riunito il tavolo con le associazioni. Immagino un'estate con cinema, spettacoli, concerti e, perché no, qualche manifestazione sportiva. Ma anche con fiabe dedicate ai bambini che, più di tutti, hanno sofferto il periodo di lockdown». Tra luglio e agosto saranno tante le famiglie che trascorreranno l'estate in città. Potranno, nella cornice del parco Galvani, guardare qualche film della rassegna Cinema sotto le stelle con Cinemazero. I biglietti? Tutto verrà gestito in maniera digitale. Visto il successo dell'anno scorso, è possibile che venga riproposto il Concerto all'alba. Non più lungo le rive del Noncello, per ragioni di spazio, ma al Galvani. Ci sarebbe già una data: il 28 giugno. A fine giugno ci saranno anche le giornate di Piano City, con le note dei pianoforti che arriveranno da più parti della città. Non mancheranno gli eventi curati dal Teatro Verdi, mentre si sta ragionando sulla possibilità di offrire ai cittadini piccoli assaggi di Jazz Insieme, Pordenone Pensa, Music in Village e, non da ultimo, Pordenonelegge. Alberto Comisso

