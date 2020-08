L'INTERVENTO

PRATA La falda dalla quale prelevava l'acqua per dissetare gli oltre 170 bovini della sua azienda agricola si è improvvisamente asciugata, mettendo in pericolo la vita degli animali. La prima avvisaglia sabato ma ieri, con il caldo torrido che caratterizza queste giornate agostane, la situazione era drammatica e rischiava di diventare tragica. Così il titolare dell'azienda agricola Miraglia Mattia, in via Pordenone 24 a Prata, ha chiesto aiuto ai vigili del fuoco poco prima delle 17.

I SOCCORSI

E non ci hanno pensato molto, giusto il tempo di organizzare il servizio e sono partiti da Pordenone, direzione Prata, per dare una mano il più rapidamente possibile quell'allevatore e ai suoi 170 animali. I vigili del fuoco sono intervenuti con due autobotti del comando provinciale. Ma l'acqua non bastava, così hanno dovuto chiedere l'intervento di un'ulteriore autobotte ai colleghi, che è arrivata in via Pordenone dal comando provinciale di Belluno. Si tratta di appositi contenitori idonei alla distribuzione di acqua potabile.

IL RIFORNIMENTO

Il rifornimento ha permesso così all'azienda agricola Miraglia di non interrompere l'attività casearia, salvaguardando dalla disidratazione certa, e anche peggio, gli oltre 170 bovini presenti. Animali che, appena hanno visto i vigili del fuoco riempire le vasche di abbeveraggio, si sono accalcati palesemente assetati e finalmente hanno potuto bere. L'intervento è durato un paio d'ore e si è concluso con un lieto fine, visto che tutti i 170 bovini sono stati salvati con l'acqua.

