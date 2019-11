Brigata Ariete, da 70 anni a Pordenone La cerimonia e poi partenza per Herat

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

STORICA BRIGATAPORDENONE È prevista per venerdì 15 la cerimonia - organizzata con l'Amministrazione comunale - per i settant'anni di presenza della Brigata Ariete a Pordenone. Questa mattina sono previste le prove generali della cerimonia che si svolgerà tra le piazze Cavour e XX Settembre. La Brigata (nata come Divisione nel febbraio 1939, venne impiegata in Africa settentrionale durante la seconda guerra mondiale, poi ricostituita in Italia combattendo per la difesa di Roma nel 1943 e nuovamente sciolta, si ricostituì nel 1948) nel 2000...