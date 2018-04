Azienda svuotata prima del crac, in tre a giudizio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CRACPORDENONE La bancarotta della Levigatura 2010 srl esce dall'udienza preliminare con due patteggiamenti e tre rinvii a giudizio. La pena è stata concordata per Flavio Piovesana, 52 anni, di Pordenone, che ha patteggiato 1 anno e 8 mesi con la condizionale (avvocato Cristiano Leone). Quattro mesi, in continuazione con 2 anni e 2 mesi inflitti dal Tribunale di Treviso per un altro fallimento, ha invece patteggiato Mauro Carbotti (53) di Lecce (difeso da Fabio Marcolungo). A giudizio sono stati rinviati Elio Zucchetto (65) e Giuliana...