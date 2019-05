CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

AUMENTO DEI REATIPORDENONE «Pordenone non è il Far West e nemmeno Scampia. Finiamola, una volta per tutte, di screditare questa città e, invece di lamentarci sempre e per tutto, lanciamo un messaggio forte a chi le norme le promulga, partendo dal presupposto che serve una maggiore vigilanza del territorio e, soprattutto, la certezza della pena. Basta con leggi dalle mille interpretazioni, che non portano da nessuna parte. Qui per stangare i delinquenti servono norme severe, che mettano nella condizione i giudici e le forze dell'ordine di...