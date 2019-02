Assistenza agli anziani L'assessore nei quartieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PIANETA ANZIANIPORDENONE Oggi pomeriggio alle 14.30 nella parrocchia di Borgomeduna si ripropone l'incontro organizzato per far conoscere la qualità e la modalità di erogazione dei servizi per gli anziani. «Nel quartiere sud - commenta l'assessore alle Politiche sociali Eligio Grizzo - il servizi sociale dei Comuni e l'Uti del Noncello, hanno organizzato quattro incontri informativi, questo è il terzo, per consentire alle persone interessate di partecipare senza allontanarsi troppo dalla propria abitazione. C'è anche un significato...