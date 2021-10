Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INGRESSOPORDENONE Entra in Consiglio comunale Anna Ciriani, con la lista AmiAmoPordenone che incassa il 2,4% dei voti, resta fuori Vitto Claut con la sua Coalizione etica-Gilet arancioni, che si ferma all'1,22. Per Anna Ciriani, un grande risultato, soprattutto alla luce della vicenda travagliata che ha visto in un primo momento la sua candidatura respinta per un errore nei moduli per la raccolta delle firme, con la bocciatura confermata...