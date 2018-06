Anche il Comune scende in campo «Più controlli, ma serve prevenzione»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I CONTROLLIPORDENONE Di una cosa c'è la certezza assoluta: è sempre più facile procurasi hashish e marijuana. Produttori da una parte, consumatori dall'altra. Quello dell'oro verde - se si parla della cannabis - è diventato un vero e proprio business. E così Pordenone si riscopre, nel contesto regionale, un'area nella quale produzione e spaccio non risentono affatto della crisi. Se per la coltivazione della cannabis si preferisce la periferia, per lo spaccio vale la regola dei grossi centri abitati: a Pordenone la richieste di...