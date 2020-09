L'ALLARME

PORDENONE Si sperava che almeno il terzo giro di tamponi fosse in grado di portare buone notizie, invece ieri sera è arrivata la prova che il contagio all'intero di Casa Serena non si è ancora fermato. Il Coronavirus, infatti, ha colpito altri due ospiti anziani della struttura, confermando come il focolaio del terzo piano (il nucleo denominato Ponte) non sia ancora stato spento e come la minaccia sia ancora in circolazione. I tamponi positivi sono stati riconosciuti dalla clinica cittadina San Giorgio, che in convenzione sta gestendo il monitoraggio del focolaio di Casa Serena. Le persone contagiate fortunatamente non hanno sintomi rilevanti e non sono nemmeno state trasferite alla Rsa di Sacile, come invece era successo per gli altri ospiti contagiati in precedenza. Si vuole attendere, infatti, la conclusione del terzo giro di tamponi per prendere una decisione in merito. Nel frattempo è stato riaperto il reparto Covid interno alla struttura di Pordenone, e vi sono stati portati i pazienti trovati positivi ieri. A causa di un guasto che ha colpito il macchinario in grado di processare i tamponi diagnostici, ieri l'operazione è andata avanti a rilento rispetto a quanto avvenuto nello scorso fine settimana. Ieri pomeriggio erano stati analizzati metà dei test effettuati e l'operazione si è chiusa in serata. Sui 63 tamponi che sono stati processati, sono emerse due positività. Gli altri 44 ospiti esaminati (nuclei Ponte e Castello) sono risultati negativi, così come i 18 operatori sanitari. Il fatto che gli anziani fossero ospitati al terzo piano, però, conferma i timori della domenica: il focolaio di Casa Serena non si è ancora estinto, anche se il contagio non sta avendo un ritmo di crescita esponenziale, com'era invece accaduto all'interno della casa di riposo Micoli-Toscano di Castions di Zoppola, nella fase più acuta dell'emergenza.

Oggi l'operazione di test a tappeto nella struttura pordenonese continuerà. Nel frattempo le visite dei parenti restano sempre sospese e Casa Serena è di fatto blindata. La buona notizia è rappresentata dal fatto che nessuno dei contagiati abbia mai manifestato sintomi gravi. Il monitoraggio prosegue tutta la settimana.

