PEDEMONTANA ROSSA

PORDENONE Emerge in maniera inequivocabile dall'ultimo aggiornamento della mappa dei contagi in regione: la zona attualmente più colpita dal Covid è quella della montagna e della pedemontana pordenonese. Basterebbe il colpo d'occhio sulla mappa nel sito della Protezione civile regionale: il colore blu più intenso (a significare l'incidenza peggiore dei dati legati al contagio) comprende proprio i piccoli Comuni delle valli Cellina, Tramontina e d'Arzino. A preoccupare sono anche Maniago e Spilimbergo.

L'ANDAMENTO

Unica eccezione, una sorta di mosca bianca, è il centro montano di Barcis. Allo stato è tornato covid-free, con zero positivi in essere, sette guariti e due casi di decessi nelle settimane scorse. Per il resto il virus sta davvero correndo di più nell'area pedemontana che nella pianura pordenonese. Il dato più alto in assoluto è quello di Erto e Casso: il piccolo paese dell'alta Valcellina fa registrare una prevalenza (un'incidenza del tasso di contagio rispetto ai residenti) di oltre il 33 per cento. Tredici - secondo gli ultimi dati regionali - sono i positivi e 12 i guariti, mentre non vi è stato alcun decesso. Ma incidenze piuttosto elevate - in media dal 20 al 30 per cento - sono registrate dai Comuni di Claut (26 i positivi), Cimolais (10 residenti infetti), Tramonti di Sopra, Frisanco. Dati da allarme rosso anche sul versante delle vallate più orientali della Destra Tagliamento: Pinzano conta 41 positivi (oltre a 32 guariti e 4 decessi), Castelnovo del Friuli registra 20 infetti (27 guariti e 2 decessi), Travesio 44 positivi (31 guariti e 3 decessi), Cavasso Nuovo con 40 infezioni (86 le persone guarite e 8 quelle morte). Con un indice di prevalenza inferiori ai centri più piccoli, nemmeno le cittadine di Maniago e Spilimbergo dormono sonni tranquilli sul fronte della diffusione del virus. La città dei coltelli registra una prevalenza di quasi il 23%: i positivi attualmente sono 271 , 328 i residenti guariti e 14 le persone che hanno perso la vita. Abbastanza simili i numeri di Spilimbergo (prevalenza 19,5): 232 le persone contagiate, 332 quelle guarite e sempre 14 i decessi.

FASCIA VENETA

Rispetto a qualche settimana fa sono in miglioramento i numeri dei Comuni sul confine con il Veneto. Ancora Sacile e Brugnera mostrano una prevalenza di 12 e 14,7, con rispettivamente 241 e 136 casi. Più bassi i numeri di Prata, Pravisdomini, Polcenigo e Budoia. Il tributo maggiore in vite umane è di Pordenone con 51 decessi. Molto alto, 30, il numero dei morti (vengono contati i decessi in casa di riposo) anche a San Vito.

d.l.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA