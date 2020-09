SQUADRA

PONTE SAN NICOLÒ Ancora un caso di positività in una squadra calcistica padovana, questa volta all'Union Voltaroncaglia che milita nel girone L di Seconda categoria. L'allarme è scattato giovedì sera quando un giocatore, che a inizio settimana aveva accusato qualche linea di febbre, ha comunicato alla società di essere risultato positivo al tampone e nella stessa serata il presidente Michele Spigolon ha avvisato la delegazione provinciale della Federcalcio che ha provveduto a sospendere la partita di domani che l'Union Voltaroncaglia avrebbe dovuto disputare in casa con la Santangiolese. Tra giocatori, staff tecnico e dirigenti sono una trentina le persone interessate, molte delle quali ieri mattina si sono recate spontaneamente per effettuare il tampone, mentre gli altri compagni andranno oggi. In attesa dell'esito resteranno in isolamento fiduciario nelle rispettive abitazioni. Sempre ieri il club si è anche attivato contattando le autorità competenti per avere informazioni sul comportamento da tenere, come spiega il presidente Spigolon. «Abbiamo contattato il numero verde della Regione che ci ha dato le informazioni necessarie, in base alle quali non avendo avuto contatti con il ragazzo nelle quarantotto ore precedenti alla manifestazione del sintomo, come squadra non siamo coinvolti. In ogni caso per tutelare la salute dei nostri tesserati e delle loro famiglie, oltre che dei loro posti di lavoro, ho chiesto a tutto il gruppo della prima squadra di andare a fare il tampone e dovrà restare in isolamento fino a quando non se ne conoscerà l'esito. Se alcuni di loro dovranno restare in quarantena per qualche giorno, altri dovranno restarci per due settimane dato che hanno avvisato della situazione le aziende nelle quali lavorano, che hanno aperto la procedura mandandoli dal medico curante. Ciò significa che non potranno comunque riprendere gli allenamenti fino al termine delle due settimane e non saremo in grado di scendere in campo non avendo un numero di ragazzi sufficiente da schierare». Si è anche già proceduto alla sanificazione degli spogliatoi e delle attrezzature utilizzate dalla squadra. «Abbiamo acquistato l'apposita macchina per poterlo fare ed è stato effettuato un intervento questa mattina (ieri, per chi legge) e procederemo nelle prossime ore con un altro ciclo di sanificazione con ozono». Proprio giovedì sulla pagina Facebook dell'Union Voltaroncaglia era stato pubblicato un post nel quale si legge Dopo 217 giorni dall'ultima partita ufficiale finalmente si torna in campo, a conferma della grande attesa che si respirava nella squadra. Purtroppo però l'appuntamento dovrà essere rimandato.

Sono negativi i primi dieci tamponi effettuati dai tesserati dell'Arcella, dopo la positività riscontrata mercoledì in un giocatore che era stato utilizzato pochi giorni prima nel debutto in Coppa Italia di Eccellenza con il Calvi Noale. Al momento il gruppo rimane in isolamento domiciliare sino al 28 settembre quando è previsto un secondo tampone. Se tutto fila per il verso giusto la squadra potrà riprendere gli allenamenti a inizio ottobre e potrebbe tornare a disputare una partita ufficiale domenica 11 o 18 ottobre, saltando pertanto la partita di Coppa Italia che era prevista domani con il Borgoricco, oltre due- tre giornate di campionato e la terza partita di Coppa in calendario mercoledì 7 ottobre.

Pierpaolo Spettoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA