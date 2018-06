Una torre alta dieci piani per ospitare tutte le attività

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGETTOPADOVA Anche se uno studio di prefattibilità non è stato ancora realizzato, la nuova questura, che troverà posto nell'area occupata attualmente dal complesso Serenissima di vai Anelli, dovrebbe svilupparsi in altezza, probabilmente per una decina di piani. Di fatto, potrebbe trattarsi di una torre in grado di ospitare tutte le attività della Polizia di Stato.L'edificio nei piani interrati dovrebbe ospitare parcheggi e officine per i mezzi in dotazione alla Polizia. Una struttura che avrà una posizione strategica anche dal punto...