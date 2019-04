«Siete fascisti», poi il pestaggio: due giovani aggrediti al bar

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOPADOVA «Siete fascisti! Fascisti!». E poi giù botte nella notte dell'anniversario della Liberazione. Sedie che volano, bicchieri in frantumi, cazzotti e il sangue che inizia colare dall'orecchio, macchiando la camicia azzurrina di uno degli aggrediti, che si ritrova con un orecchio squarciato. Poi l'arrivo della polizia, la fuga dei picchiatori e la corsa del ferito verso il pronto soccorso. È successo poco dopo l'1, tra giovedì e venerdì, all'interno del bar Strasse di via Gritti. Vittime due ragazzi - Nicolò Calore, 32enne ex...