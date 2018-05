Si schianta con la sua moto e muore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TEOLOHa perso improvvisamente il controllo della sua Aprilia 750, prima di precipitare dentro un fossato che delimita una proprietà agricola. Non sono valsi i disperati tentativi dei medici del Suem a salvare la vita a un cinquantenne, vittima del gravissimo incidente accaduto ieri sera verso le 20.15 a San Biagio. Il centauro, residente in un centro della cintura, stava rientrando da un'escursione sui colli, e proprio per questo stava percorrendo l'itinerario che da Cervarese si collega a Teolo. Non sembra, stando alla prime ricostruzioni...