Restauro dell'ex Rosmini, una petizione con 180 firme

LA RICHIESTAPADOVA Restaurare lo stabile comunale in disuso della ex scuola elementare Rosmini, in viale Arcella, per adibirlo a sede di attività del quartiere e punto d'incontro dei residenti. E' ciò che domandano all'amministrazione i cittadini del comitato civico Via Niccolò Pizzolo, attraverso una petizione con circa 180 firme, che verrà presentata a breve a Palazzo Moroni.«Lo stabile ex elementare ed ex sede del Liceo Marchesi, dismesso da alcuni anni e inagibile, risale al 1922, ed è uno dei luoghi che stanno a cuore agli...