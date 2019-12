«Regole per le razze pericolose»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

(Ca.B.) Dopo la tragica morte di Massimo Sartori a Pozzonovo, interviene il Codacons, chiedendo che venga affrontata e regolamentata una volta per tutte la questione delle razze canine cosiddette pericolose. «Al di là del caso specifico e delle dinamiche che hanno causato l'aggressione, - scrive il Codacons in una nota - è indubbio che esistano razze di cani potenzialmente pericolose per l'uomo. Indipendentemente dall' educazione che si dà al proprio animale, è universalmente riconosciuto che esistono razze, come i pitbull o i rottweiler,...