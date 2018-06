Pusher e clandestini, il centro ora è un sorvegliato speciale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LOTTA ALLA CRIMINALITÀPADOVA Task force della polizia tutta lunedì in centro storico, in particolare in zona Altinate, Zabarella e Cassan, contro spaccio e criminalità. Le pattuglie della Questura sono state impegnate in un controllo del territorio assieme a Squadra mobile, a unità di rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine del Veneto e cinofili. È finito in manette Paul Omon Okodwua, 34enne nigeriano arrestato perchè gravato di ordine di esecuzione per la carcerazione dovendo scontare la pena di mesi 6 di reclusione per il reato di...