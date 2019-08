«Parchi e fossi come giungle, lo sfalcio è urgente»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VERDE PUBBLICOPADOVA Fioccano le segnalazioni di erba troppo alta in diverse zone della città. Succede in particolare a San Lazzaro e Mortise - ha osservato il consigliere Davide Meneghini - Chiedo all'assessore Gallani di intervenire in fretta, siamo in difficoltà». Segnalazioni di erba troppo alta arrivano anche dal consigliere Vanda Pellizzari che ha raccolto le proteste dei residenti a Brusegana. «L'erba invade i marciapiedi rendendoli impraticabili in alcuni tratti. Solo per fare un esempio, quelli di via Crimea non si possono...