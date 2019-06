CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PALAZZO MORONIPADOVA «Centodieci per cento». È la percentuale scelta dal sindaco Sergio Giordani per esprimere la propria fiducia sul progetto del nuovo ospedale. «Ho parlato con il direttore generale dell'azienda ospedaliera molte volte e sono estremamente tranquillo. Ho fiducia al 110% sia in lui che nel governatore». Giordani e Flor parlano fianco a fianco a Palazzo Moroni, nella sala Bresciani Alvarez, al termine della presentazione della prossima edizione del CantaNatale. «Sono molto soddisfatto - le parole del primo cittadino -...