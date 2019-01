Oggi quattro ore di sciopero del trasporto pubblico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA VERTENZAPADOVA Oggi dalle 18 alle 22, a causa di uno sciopero nazionale di 4 ore indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uil trasporti, Faisa Cisal , Ugl e Slm, Busitalia Veneto non potrà garantire le corse durante l'orario in cui è prevista l'astensione dal lavoro.Per quanto riguarda il servizio urbano ed extraurbano di Padova e il servizio urbano ed extraurbano di Rovigo, l'elenco delle corse garantite è disponibile per la consultazione al sito www. busitaliaveneto.it. Lo sciopero è organizzato per protestare contro la liberalizzazione del...