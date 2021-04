Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE TESTIMONIANZEPADOVA Soddisfatti, orgogliosi e finalmente speranzosi di vedere una luce in fondo al tunnel di questo lungo periodo di isolamento. Sono gli over 80 che hanno già ricevuto il vaccino.FIDUCIOSICarlo Rizzi, 82 anni residente in via Lagrange a Padova, ha fatto per due volte la coda in Fiera in attesa dello Pfizer. Crede ad occhi chiusi all'utilità di sconfiggere il Covid-19 con la vaccinazione di massa. «Abbiamo pianto troppe...