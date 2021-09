Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL FUTUROPADOVA Il piano di riorganizzazione per l'emergenza Covid fa un altro passo in avanti in Azienda ospedaliera. Dopo l'approvazione del progetto esecutivo per la riqualificazione della centrale operativa del Suem 118, ora arriva il via libera per altri tre cantieri che partiranno tra la fine dell'anno e l'inizio del 2022 per una spesa di 4 milioni e 200 mila euro.L'intervento principe riguarda l'area rossa Covid al primo piano del...