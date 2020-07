LA RIFLESSIONE

PADOVA Nessuno stupore. Anzi. A suo parere tutto rientra perfettamente nella logica. Daniela Ruffini, leader di Rifondazione Comunista ed ex assessore della giunta-Zanonato, non è per nulla sorpresa di fronte al fatto che Sergio Giordani abbia in animo di nominare Andrea Micalizzi vicesindaco, e Andrea Ragona, assessore, per sostituire Arturo Lorenzoni che inizia la campagna elettorale nella sfida contro Luca Zaia.

«Secondo me - ha affermato senza esitazioni - va ribadito innanzitutto che le decisioni rientrano nelle prerogative del primo cittadino. Detto questo, non mi stupisce per nulla che sia lui a scegliere il nome del nuovo assessore che si occuperà di Mobilità e Urbanistica. E non c'è neppure nulla di strano sul fatto che abbia stabilito chi d'ora in avanti sarà il suo vice».

Nessuna osservazione, quindi, sul rimpasto in arrivo. «Mi limito solo a esternare il fatto che mi sarebbe piaciuto di più che Andrea Ragona potesse concludere il suo mandato alla presidenza di BusItalia. Ma solo per un motivo, che non è certo politico e che, anzi, vale in tutti gli ambiti: se una persona prende un impegno, per me deve portarlo avanti fino in fondo. Il sindaco, però, ha scelto così e quindi Ragona diventerà assessore. Erano stati dati quattro nomi a Sergio e lui alla fine si è orientato sul suo per affidargli le deleghe che fino a questo momento sono state di Arturo».

LE MOTIVAZIONI

Per la poltrona numero due, invece, pare proprio si sia orientato su Micalizzi. «Anche in questo caso bisogna fare chiarezza. Prima la occupava Lorenzoni, in quanto alle elezioni amministrative era arrivato secondo e poi aveva sottoscritto un accordo in tal senso. Adesso che invece ha voluto andare a fare il consigliere regionale, Giordani, cui spetta il compito di nominarsi vice, ha puntato su Micalizzi, dando una motivazione assolutamente condivisibile e cioè il fatto che va premiata l'esperienza». Sull'esito della competizione per le regionali, Daniela Ruffini non fa pronostici, ma si limita a osservare: «Lorenzoni? Farà il consigliere regionale, invece che il vice sindaco».

