LA PROTESTA PADOVA «Ma perché si fa un gran parlare della pista ciclopedonale

LA PROTESTAPADOVA «Ma perché si fa un gran parlare della pista ciclopedonale che sparirà da via Sografi e del fatto che il tram lambirà il parco Iris, come se fosse uno scempio e non si parla mai dei 900 metri che farà dentro Voltabarozzo a un centimetro dalle case?» Liliana Gori è la portavoce del Comitato No rotaie e se il piano messo a punto dalla Net engineering sarà confermato dal Comune il tram arriverà dal ponte Scaricatore e scenderà su via Zeno, via Michiel e via Zacco. «Basta guardare il video che ha realizzato Marco Furno...