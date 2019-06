CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DISCUSSIONEPADOVA Che fare il sindaco gli piacesse tanto, molto più di quanto avesse ipotizzato quando aveva deciso di candidarsi, si era capito. E che in cuor suo crescesse giorno dopo giorno la decisione di proseguire l'esperienza, anche. Ora, però, Sergio Giordani non fa più misteri e, a due anni esatti da inizio mandato, e a tre dalle prossime elezioni, ha di fatto ufficializzato che si ripresenterà. Per lui, uomo di sport con un passato da presidente del Calcio Padova, il gioco di squadra è fondamentale e con grandi capacità di...