Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ORGANIZZAZIONEPADOVA Si è aperta ieri la seconda maturità Covid, con il solo colloquio orale. Ma il prossimo anno potrebbero tornare gli scritti, tutto dipenderà da come andrà il prossimo anno scolastico. Da ieri sono cominciati gli esami per 7.213 maturandi di città e provincia, seguendo l'organizzazione già rodata dello scorso anno.«È filato tutto liscio, non mi sono state riferite criticità o difficoltà riferisce il...