L'INTERVENTOPADOVA Guida in stato d'ebbrezza, danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di sottoporsi all'esame tossicologico e porto abusivo di armi. Una sfilza di reati contestati dopo un inseguimento da paura per le strade della città. Un inseguimento che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, visto che ha provocato anche due incidenti. Per tutti questi motivo Cosmin Hrisca Mihaita, rumeno di 24 anni residente a Cadoneghe e già noto alle forze dell'ordine, ieri alle 9 è stato arrestato in flagranza dai...