Incentivi alle bici elettriche: c'è tempo fino al 20 dicembre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CAMPAGNAPADOVA E' boom di richieste per gli incentivi del Comune per l'acquisto di bici elettriche e abbonamenti del bus super scontati. Sono, infatti, ben 280 le domande arrivare all'Ufficio relazioni con il pubblico di palazzo Moroni per l'acquisto di una bicicletta a pedalata assistita (di cui 9 per le bici cargo). Domande che consentono di ottenere un contributo di 250 euro per l'acquisto di una bicicletta elettrica (600 euro nel caso di una cargo bike). Per il progetto L'abbonato in prova sono pervenute 298 richieste per l'abbonamento...