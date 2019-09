CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERCORSOPADOVA Dopo la visita dell'ispettore Icomos in città per una valutazione sul campo della candidatura dell'Urbs Picta, si incomincia a fare davvero sul serio. Il giudizio dell'inviato del Consiglio internazionale dei monumenti e dei siti, organo che si occupa delle proposte artistiche dell'Unesco, sarà determinante per il futuro cammino degli affreschi del Trecento verso il titolo di Patrimonio dell'Umanità.LE TAPPEMa cosa accade ora? Il valutatore consegnerà il proprio report al gruppo di lavoro di altri esperti internazionali...