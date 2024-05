Latte, allerta per alcuni prodotti con gusto anomalo: richiamo di Carrefour, iper e Milgross

L'allerta alimentare per quando riguarda il latte con gusto anomalo si estende visto che gli avvisi di richiamo sono stati fatti anche da grandi catene di supermercati come Carrefour, Iper e Milgross.

Questi avvisi riguardano le varie confezioni di latte fresco e parzialmente scremato prodotte dall'azienda, Latteria Soresina.

Quali sono i lotti interessati

Il ministero della salute attraverso un lungo richiamo ha reso noto il richiamo nei confronti del latte Soresina venduto fresco o parzialmente scremato. Gli avvisi di richiamo si sono estesi in altre grandi catene di supermercati come Carrefour,Iper e Milgross.

I prodotti

I prodotti identificati sono quelli con marchio di denominazione IT 03 171 CE e sono venduti in bottiglie di PET da 1 litro o mezzo litro e hanno tutti la data di scadenza fissata al 9 maggio 2024, corrispondente al lotto di produzione. L'avvertenza è quello di non consumare il prodotto e di riconsegnarlo al punto vendita dove è stato acquistato e contattare il “servizio cortesia”.

La risposta di Soresina

La società dove è stato prodotto il latte “contaminato”, ha detto che i prodotti verranno ritirati solamente a scopo precauzionale e che nello specifico si tratterebbe di un problema organolettico vale a dire che la materia prima sarebbe stata alterata e questo causerebbe un problema che porterebbe questo odore anomalo al latte. Inoltre viene specificato anche che il ritiro di questi prodotti riguarda solamente quelli che scadono il 9 maggio.