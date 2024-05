Saman Abbas, arrestata la madre Nazia Shaheen in Pakistan: la donna era stata condannata all'ergastolo per l'omicidio della figlia

Nazia Shaheen, la madre di Saman Abbas è stata arrestata in Pakistan. La donna (51 anni) a dicembre è stata condannata all'ergastolo (insieme al marito) dalla Corte di assise di Reggio Emilia, per l'omicidio della figlia, accusata dall'indagine della Procura e dei carabinieri. Era latitante dal primo maggio 2021, il giorno in cui era tornata in patria da Novellara, insieme al marito, dopo l'omicidio.

La vicenda

Saman Abbas era una ragazza di 18 anni di origine pakistana, residente a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, con la sua famiglia. La giovane era nota per la sua voglia di indipendenza e per il suo rifiuto di conformarsi a certe tradizioni culturali imposte dai genitori. Saman è scomparsa il 30 aprile 2021: la vicenda è stata immediatamente segnalata alla polizia e subito sono emerse preoccupazioni per la sua incolumità. Le indagini hanno rivelato che la giovane aveva rifiutato un matrimonio combinato con un cugino in Pakistan, organizzato dalla sua famiglia. Questo rifiuto è sembrato essere il motivo scatenante della sua scomparsa.

Le indagini e il ritrovamento

Le autorità hanno sospettato fin dall'inizio che Saman fosse stata uccisa e che la sua famiglia fosse in qualche modo coinvolta. Sono stati arrestati lo zio e due cugini, mentre i genitori di Saman sono subito fuggiti in Pakistan. In particolare, lo zio è stato accusato di essere l'autore materiale del delitto. Durante le indagini, è emerso un video delle telecamere di sorveglianza che mostrava alcuni membri della famiglia mentre trasportavano delle pale, un sacco e un piede di porco verso i campi, la notte della scomparsa di Saman. Dopo diverse ricerche, il corpo di Saman è stato ritrovato nel novembre 2022, un anno e mezzo dopo la scomparsa, sepolto in una zona agricola vicino alla casa della famiglia. Il ritrovamento del corpo ha confermato i sospetti di omicidio.

I genitori di Saman Abbas

I due erano fuggiti, partendo con un biglietto di sola andata, il primo maggio 2021, da Milano Malpensa per Lahore, come testimoniato dalle liste d'imbarco e dalle telecamere al gate dell'aeroporto. La richiesta di estradizione per entrambi, madre e padre di Saman, era stata firmata dall'allora ministra della Giustizia Marta Cartabia il 23 settembre 2021. Shabbar fu arrestato il 15 novembre 2022 nella regione del Punjab su mandato di cattura internazionale. Dal momento dell'arresto al suo arrivo in Italia trascorsero quasi dieci mesi. Per lui la procedura di estradizione fu particolarmente lunga per la mancanza di accordi bilaterali in materia fra Italia e Pakistan. Il via libera da parte della magistratura, dopo molti rinvii, arrivò il 4 luglio 2023, ma mancava l'ok del governo pachistano. Il semaforo verde si accese a fine agosto, con la concessione dell'estradizione del ministro dell'Interno pachistano. Un esito storico perché non era mai successo che una estradizione attiva fosse concessa dal Pakistan. Shabbar atterrò in Italia su un volo dell'Aeronautica militare nella notte tra il 31 agosto e il primo settembre 2023.

La sentenza della Corte d'assise

Secondo i giudici della Corte d'assise di Reggio Emilia, l'omicidio di Saman Abbas non è stato pianificato nel tempo e non è stata neppure una punizione per essersi opposta a un matrimonio combinato, ma si è compiuto nel casolare di Novellara, in poche ore di una serata frenetica e drammatica, iniziata con la scoperta che lei voleva andarsene di casa col fidanzato, proseguita con una serie di telefonate tra il padre e lo zio e conclusa con lo strozzamento o strangolamento della ragazza. Non si esclude che sia stata la madre a compiere materialmente il delitto, durante il minuto in cui è sparita dal fuoco delle telecamere. Quello che è certo è che Nazia Shaheen, il marito Shabbar Abbas e suo fratello Danish Hasnain sono tutti e tre «pienamente parimenti coinvolti» nell'assassinio e «compartecipi della sua realizzazione». Queste le condanne: ergastolo per i genitori, 14 anni allo zio e assolti i cugini.